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ФРГ может ввести штрафные пошлины на газ из США при давлении на «Северный поток-2» 

Прайм 2 часа назад
ФРГ приготовила ответ на меры США против «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток 2", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
"Если это (поведение США в отношении проекта — ред.), наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США. ", — говорится в письменном ответе политика на запрос РИА Новости относительно законопроекта, который рассматривается в США по вопросу о санкциях в отношении "Северного потока 2".
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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Экономика , Тед Круз , Бундестаг , Сенат США , РИА Новости
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