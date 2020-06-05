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Росстат оценил инфляцию в мае 

Rambler News Service и ещё 5 1 час назад
Росстат оценил инфляцию в мае
Фото: РИА Новости
Потребительские цены в России в мае 2020 года выросли на 0,3% по сравнению с апрелем 2020 года, сообщает Росстат. С начала года потребительские цены увеличились на 2,4%.
«В мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 г. — 102,4%», — говорится в сообщении.
В годовом выражении потребительские цены увеличились на 3%.
Как отмечает Росстат, в 11 регионах России потребительские цены увеличились на 0,5% и более. Наибольший прирост потребительских цен зафиксирован в Республике Калмыкия (+0,8%), Республике Адыгея (+0,7%) и Республике Коми (+0,7%).
В Москве и Санкт-Петербурге за месяц цены выросли на 0,5% и 0,1% соответственно.
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