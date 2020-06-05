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Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, впервые введенное в 2012 году, говорится в документе, который распространил Белый дом.
"Я определил… что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, что это позволяет значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, которые приобретаются у Ирана", — говорится в определении, которое Трамп направил госсекретарю Майку Помпео и министрам финансов и энергетики США.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Экономика , Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН
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