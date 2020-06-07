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Россия вошла в число стран с самыми безопасными продуктами 

Российская Газета 57 минут назад
РФ вошла в число стран с самыми безопасными продуктами
Фото: ТАСС
Россия — в числе стран, где обеспечивается хорошая система проверки безопасности сырья и готовых продуктов питания, отметил в разговоре с "РГ" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Он напомнил, что 7 июня — это Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Отмечать этот день начали с 2019 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, которая решила таким способом привлечь внимание мировой общественности к этой теме, отметил Петр Шелищ.
"По оценкам ООН, небезопасные продукты питания ежегодно вызывают порядка 600 миллионов случаев заболеваний и несут угрозу здоровью человека и экономике. Больше других страдают женщины и дети, мигранты и население стран, в которых происходят вооруженные конфликты. При этом даже в развитых и развивающихся странах жертвами пищевых инфекций и болезней пищевого происхождения каждый год становятся примерно три миллиона человек — свыше 5 процентов всех умерших за год", — сообщил Петр Шелищ.
Если бы в России, население которой составляет 1,9 процента (примерно 1/40) численности населения планеты, по этой причине тоже умирали бы 5 процентов, то погибших от небезопасных продуктов питания оказалось примерно 90 тысяч человек, поделились расчетами с "РГ" в Союзе потребителей России. Однако, по данным Росстата, пищевые отравления в 2018 году (более свежих данных пока нет — прим.ред.) стали причиной смерти лишь 262 человек — почти в 350 раз меньше, сообщил Петр Шелищ.
"Достоверность этих данных о смертности подтверждается судебной статистикой: в 2018 году по части 2 статьи 238 УК РФ за выпуск или продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при отягчающих обстоятельствах, среди которых смерть одного человека, были осуждены 990 человек, а по части 3 этой статьи, устанавливающей ответственность в случае смерти двух или более лиц был осужден 31 человек. И это по всем опасным товарам и услугам, а не только по продуктам питания. Так что этим данным можно доверять, а значит и гордиться весьма высоким уровнем безопасности пищевой продукции в России", — констатировал эксперт.
Председатель Союза потребителей России также отметил, что случаев, связанных с пищевыми отравлениями, было бы еще меньше при правильном пищевом поведении потребителей.
"Порой мы сами себе создаем проблемы. Продукт испортился, а мы его пытаемся спасти, отрезать испортившуюся часть, дополнительно обработать", — сказал Петр Шелищ.
Эксперт добавил, что в стране пока, к сожалению, сохраняется относительно высокая доля фальсификата по некоторым категориям готовых продуктов. Безопасность и качество пищи — это разные понятия, уточнил он.
"Понятно, что многие производители сознательно экономят на качестве и весе продуктов, стремясь таким образом снизить их себестоимость. Но в таком случае, необходимо снижать и конечную розничную цену для потребителей, а также честно рассказывать, из чего сделан продукт", — отметил эксперт.
Также, по мнению председателя Союза потребителей России, для обеспечения безопасности продуктов в общепите, можно брать на вооружение зарубежный опыт.
"Вот проверили известную сеть, продающую суши, оказалось, что роллы были с сальмонеллой. Это произошло из-за антисанитарных условий изготовления и хранения продукта. Мне нравится система, которая действует в Нью-Йорке. На входе почти в каждое заведение общепита можно увидеть информацию о его санитарной категории, которую присваивает санитарный департамент города. Категорий четыре — А, В, С, D. Где А — самая высокая, а D — самая низкая. Посетители видят это и голосуют за заведение своими деньгами. И это работает лучше, чем любой надзор", — рассказал Петр Шелищ.
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Экономика , Петр Шелищ , Росстат , Генассамблея ООН , ООН
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