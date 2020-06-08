Курс доллара: эксперты о судьбе американской валюты 

Опрошенные Reuters эксперты считают , что интерес к доллару, терявшему позиции в последнее время, вернется из-за торговой войны Китая и США. Аналитики считают, что курс доллара снова укрепится в следующие шесть месяцев.

По мнению специалистов, пока росту доллара мешают центробанки разных стран, которые планируют продолжить покупки правительственных облигаций и других финансовых активов.

Джейн Фоули из Rabobank заявила, что в последнее время между новостями о геополитике и экономике и событиями на рынках нет связи.

«Опасения рынков по поводу глобальной экономики были компенсированы огромными объемами ликвидности и монетарного стимулирования со стороны центральных банков», — подчеркнула она.

В то же время Фоули заявила о ряде рисков и напомнила о процессе «очень глубокого спада», который может повлиять на настроения инвесторов в ближайшие месяцы.

Как считают 70 процентов из 57 опрошенных аналитиков, существует «высокий» риск того, что противостояние США и Китая сыграет на руку стабильным «валютам-убежищам» в течение следующих шести месяцев и курс доллара вырастет.

Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».