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Курс доллара: эксперты о судьбе американской валюты 

Мария Иванова 44 минуты назад
Опрошенные Reuters эксперты считают, что интерес к доллару, терявшему позиции в последнее время, вернется из-за торговой войны Китая и США. Аналитики считают, что курс доллара снова укрепится в следующие шесть месяцев.
Курс доллара: почему рубль терпит неудачи
По мнению специалистов, пока росту доллара мешают центробанки разных стран, которые планируют продолжить покупки правительственных облигаций и других финансовых активов.
Джейн Фоули из Rabobank заявила, что в последнее время между новостями о геополитике и экономике и событиями на рынках нет связи.
«Опасения рынков по поводу глобальной экономики были компенсированы огромными объемами ликвидности и монетарного стимулирования со стороны центральных банков», — подчеркнула она.
В то же время Фоули заявила о ряде рисков и напомнила о процессе «очень глубокого спада», который может повлиять на настроения инвесторов в ближайшие месяцы.
Как считают 70 процентов из 57 опрошенных аналитиков, существует «высокий» риск того, что противостояние США и Китая сыграет на руку стабильным «валютам-убежищам» в течение следующих шести месяцев и курс доллара вырастет.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Антон Шабанов предупредил, что долгосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару сейчас делать не стоит. По его мнению, в ближайшее время колебания курса будут незначительными, российская валюта станет слабее, но не намного.
Видео дня. Как правильно экономить
Комментарии 5
Экономика , Видео , Антон Шабанов , Reuters
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