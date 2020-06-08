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Промпроизводство в Германии в апреле рухнуло на 17,9%, хуже прогноза 

Прайм 39 минут назад
Промпроизводство в Германии рухнуло хуже прогноза
Фото: Reuters
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 7,5%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в апреле упало на 22,1% к марту. Объем производства товаров производственно-технического назначения сократился на 13,8%, а потребительских товаров — на 8,7%.
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Экономика , Минэкономразвития , Reuters
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