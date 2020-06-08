Мишустин дал поручение по плану восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики, говорится в поручении премьера, с которым ознакомился ТАСС. Подлинность документа подтвердили источники в правительстве.
"Минэкономразвития России — организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок — 19 июня 2020 года", — говорится в документе.