Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.48
$
68.55
77.25
77.40
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
42.86
+1.88 Золото
1689.95
–0.02 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1302
+0.0405
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

Мишустин поручил до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Мишустин дал поручение по плану восстановления экономики
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики, говорится в поручении премьера, с которым ознакомился ТАСС. Подлинность документа подтвердили источники в правительстве.
"Минэкономразвития России — организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок — 19 июня 2020 года", — говорится в документе.
Видео дня. Как правильно экономить
ТАСС: последние новости
Костин прогнозирует значительное восстановление экономики России уже в июне Костин прогнозирует значительное восстановление экономики России уже в июне Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Арендованный американской Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле Арендованный американской Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле
Экономика , Другое , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
ФРГ приготовила ответ на меры США против «Севпотока-2»
ФРГ приготовила ответ на меры США против «Севпотока-2»
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение