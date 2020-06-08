«Газпром» поставил Белоруссии условие

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.33
$
68.53
77.30
77.28
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.53
77.21
Индексы и котировки Brent
42.80
+0.19 Золото
1692.62
+0.04 РТС
1294.49
–0.40
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1306
+0.0409
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

«Газпром» принял решение по ценам на газ для Белоруссии 

Павел Тиунов и ещё 2 55 минут назад
Пересмотр действующих контрактов, учитывающих цены на газ для Белоруссии в 2020 году, не возможен, заявил в письме белорусскому министру энергетики глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он также подчеркнул, что обсуждению может подлежать стоимость поставок «голубого топлива» на 2021 год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ
Письмо Миллера стало ответом на обращение министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, который попросил руководство «Газпрома» объяснить, по какой методике высчитывается стоимость газа для Белоруссии. Он также добавил, что после выяснения вопроса следует провести переговоры, на которых необходимо пересмотреть цены на российский газ с поставкой в 2020 году.
Миллер прямо отказал белорусскому министру, отметив, что заключение будущих контрактов с Белоруссией будет зависеть от выполнения требований текущего соглашения. Журналисты полагают, что глава «Газпрома» намекнул белорусским коллегам о долге за уже поставленный газ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко указал на чрезмерную стоимость российского газа для белорусских потребителей. Президент отметил, что в Европу энергоресурсы из России продаются почти в два раза дешевле.
Комментарии 61
Экономика , Видео , Компании , Алексей Миллер , Александр Лукашенко , Газпром , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Путин подписал пакет мер поддержки соцработников
Путин подписал пакет мер поддержки соцработников
Россияне отказались от наличных
Россияне отказались от наличных
В ФРГ ответили на обвинения в «предательстве Европы»
В ФРГ ответили на обвинения в «предательстве Европы»
Путин увеличил детские пособия
Путин увеличил детские пособия 21
Видео
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение