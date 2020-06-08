«Газпром» поставил Белоруссии условие

Пересмотр действующих контрактов, учитывающих цены на газ для Белоруссии в 2020 году, не возможен, заявил в письме белорусскому министру энергетики глава «Газпрома» Алексей Миллер . Он также подчеркнул, что обсуждению может подлежать стоимость поставок «голубого топлива» на 2021 год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Письмо Миллера стало ответом на обращение министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, который попросил руководство «Газпрома» объяснить, по какой методике высчитывается стоимость газа для Белоруссии. Он также добавил, что после выяснения вопроса следует провести переговоры, на которых необходимо пересмотреть цены на российский газ с поставкой в 2020 году.

Миллер прямо отказал белорусскому министру, отметив, что заключение будущих контрактов с Белоруссией будет зависеть от выполнения требований текущего соглашения. Журналисты полагают, что глава «Газпрома» намекнул белорусским коллегам о долге за уже поставленный газ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко указал на чрезмерную стоимость российского газа для белорусских потребителей. Президент отметил, что в Европу энергоресурсы из России продаются почти в два раза дешевле.