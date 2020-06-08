Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.33
$
68.53
77.30
77.28
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
42.80
+0.19 Золото
1692.62
+0.04 РТС
1294.49
–0.40
Динамика валют
EUR / USD
08.06
1.1306
+0.0409
25.05
1.0897
04.06
27.05
13.05

В бундестаге ответили на обвинения в «предательстве Европы» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В ФРГ ответили на обвинения в «предательстве Европы»
Фото: РИА Новости
Проект газопровода "Северный поток — 2" критикуют те, кто лоббируют интересы США, а не Европы, заявил РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен.
"Северный поток — 2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды".
Так немецкий политик отреагировал на высказывание члена парламента Великобритании Дэниела Кочински, который в интервью газете Daily Express заявил, что Берлин предает Европу, сотрудничая с Россией по "Северному потоку — 2".
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять новые санкции против трубопровода, несмотря на предвыборную борьбу. Цель новых ограничений — помешать ввести трубу в строй.
Дипломат не уточнил, как это реализуют на практике, но одна из возможностей — штрафы компаниям, которые будут технически обслуживать газопровод.
В свою очередь, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток — 2".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов завершения проекта, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Видео дня. Как правильно экономить
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Комментарии
Экономика , Александр Новак , Ричард Гренелл , Бундестаг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Америка закончила сланцевую революцию
Америка закончила сланцевую революцию
Видео
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
За что могут лишить пенсии
00:15
За что могут лишить пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение