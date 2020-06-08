В ФРГ ответили на обвинения в «предательстве Европы»

Проект газопровода "Северный поток — 2" критикуют те, кто лоббируют интересы США, а не Европы, заявил РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен.

"Северный поток — 2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды".

Так немецкий политик отреагировал на высказывание члена парламента Великобритании Дэниела Кочински, который в интервью газете Daily Express заявил, что Берлин предает Европу, сотрудничая с Россией по "Северному потоку — 2".

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять новые санкции против трубопровода, несмотря на предвыборную борьбу. Цель новых ограничений — помешать ввести трубу в строй.

Дипломат не уточнил, как это реализуют на практике, но одна из возможностей — штрафы компаниям, которые будут технически обслуживать газопровод.

В свою очередь, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток — 2".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.