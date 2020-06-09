Европа поверила в завершение кризиса 

Индекс экономических ожиданий в еврозоне поднялся с минус трех пунктов в мае до 21,8 пункта в июне. Это максимальный рост с ноября 2017 года, он свидетельствует, что инвесторы поверили в Европу, пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской группы Sentix.

Инвесторы допустили скорое завершение кризиса — индекс доверия вырос до минус 24,8 пункта в июне с минус 41,8 в мае. Индекс текущих экономических условий поднялся до минус 61,5 пункта с минус 73 пунктов за месяц.

Управляющий директор Sentix Манфред Хюбнер отметил, что экономика «пробуждается от глубокого сна», но путь к нормальному состоянию будет долгим. Инвесторы полагают, что более 50 процентов спада удастся отыграть в течение года. Однако отмечается, что показатели через год будут ниже докризисного уровня, несмотря на все стимулирующие меры.