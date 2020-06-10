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Курс доллара: названы границы укрепления рубля 

Мария Иванова и ещё 5 3 часа назад
У какой границы остановится укрепление рубля
Фото: ТАСС
Аналитик «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что курс доллара продолжит падать, а российская валюта будет стоить от 67,50 до 70 рублей за доллар.
По словам Дроздова, позитив на фондовых рынках, среди прочего, связан с новостями о более быстром восстановлении американской экономики, чем ожидалось. Эксперт назвал приятной новостью для инвесторов данные рынка труда в США, согласно которым уровень безработицы в стране сократился. Кроме того, рубль поддерживают новости о новом сокращении нефтедобычи и растущие нефтяные цены. Соглашение стран ОПЕК+ подняло стоимости топлива выше 43 долларов за баррель.
По версии Дроздова, после выхода многих стран из карантина начнется рост потребления энергоносителей, поэтому до конца 2020 года нефть марки Brent может подорожать до 50-55 долларов за баррель. Это также будет способствовать укреплению рубля.
Как писал «Рамблер», эксперт «Альфа-банка» Елизавета Наумова прогнозировала, что к середине этой недели курс доллара может упасть ниже 68 рублей, после чего российская валюта окажется в границах 67,50-67,90 рублей за доллар.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Сергей Дроздов , Альфа-банк , Евро , Доллар
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