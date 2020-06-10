У какой границы остановится укрепление рубля

Аналитик «ФИНАМ» Сергей Дроздов заявил, что курс доллара продолжит падать, а российская валюта будет стоить от 67,50 до 70 рублей за доллар.

По словам Дроздова, позитив на фондовых рынках, среди прочего, связан с новостями о более быстром восстановлении американской экономики, чем ожидалось. Эксперт назвал приятной новостью для инвесторов данные рынка труда в США, согласно которым уровень безработицы в стране сократился. Кроме того, рубль поддерживают новости о новом сокращении нефтедобычи и растущие нефтяные цены. Соглашение стран ОПЕК+ подняло стоимости топлива выше 43 долларов за баррель.

По версии Дроздова, после выхода многих стран из карантина начнется рост потребления энергоносителей, поэтому до конца 2020 года нефть марки Brent может подорожать до 50-55 долларов за баррель. Это также будет способствовать укреплению рубля.