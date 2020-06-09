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Курс доллара: рубль будет укрепляться 

Мария Иванова 59 минут назад
Аналитики считают, что в ближайшее время рубль будет укрепляться благодаря сокращению нефтедобычи и росту нефтяных цен. Курс доллара пробьет новые психологические отметки.
США подставят плечо российскому рублю
Елизавета Наумова из «Альфа-банка» считает, что нефть будет дорожать благодаря успешным итогам встречи ОПЕК+. По ее мнению, к середине недели курс американской валюты может пробить отметку в 68 рублей, а затем российская валюта укрепится до 67,50-67,90 рублей за доллар.
Олег Богданов из QBF заявил, что курс доллара может пробить нижнюю границу коридора 67-72 рублей. Однако это продлится недолго, поэтому ситуацией необходимо воспользоваться.
По мнению аналитиков Sberbank CIB, до конца июня российская валюта может закрепиться в промежутке 67-68 рублей. Эксперты считают, что это возможно в случае значительных продаж валюты экспортерами и продаж в рамках бюджетного правила.
Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».
Как писал «Рамблер», ранее эксперты Reuters заявили, что в ближайшие шесть месяцев доллар укрепится. По их мнению, произойдет это из-за торговых конфликтов США и Китая.
Комментарии 4
Экономика , Видео , Олег Богданов , Сбербанк КИБ , Альфа-банк , Reuters
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