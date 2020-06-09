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В России предложили либерализовать доступ к шельфу Арктики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 25 минут назад
В России предложили упростить доступ к шельфу Арктики
Фото: ТАСС
Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив к работе как российские, так и иностранные компании.
Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.
«Право пользования участком недр предоставляется любым юридическим лицам, в том числе иностранным, которые соответствуют следующим требованиям: 1) государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны или в состав Дальневосточного федерального округа», — указывается в законопроекте.
Предлагается внести поправки в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года. При этом для участков недр, распределенных до этой даты, изменения не предусмотрены.
Функции агента правительства России «могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат России, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация „ВЭБ.РФ“. В качестве кандидата предлагается Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).
Агент по поручению правительства представляет интересы России в судах по спорам, вытекающим из реализации своих полномочий и обязательств.
Отмечается, что агент правительства обязательно будет иметь блокирующую долю в консорциуме.
В случае открытия месторождения доля агента в консорциуме может быть увеличена в зависимости от ожидаемого объема добычи, передает РИА „Новости“.
Если объем прогнозируемой добычи углеводородного сырья составляет до 420 млн баррелей нефтяного эквивалента, доля агента будет 25,1%, при добыче от 421 до 700 млн баррелей — 27,6%, при добыче от 701 до 980 млн баррелей — 30,1%, при добыче от 981 млн до 1,26 млрд баррелей — 32,6%, при добыче от 1,26 млрд баррелей — 35,1%.
Ранее президент России Владимир Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности.
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Комментарии 2
Экономика , Компании , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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