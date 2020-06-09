В России предложили упростить доступ к шельфу Арктики

Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив к работе как российские, так и иностранные компании.

Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.

«Право пользования участком недр предоставляется любым юридическим лицам, в том числе иностранным, которые соответствуют следующим требованиям: 1) государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны или в состав Дальневосточного федерального округа», — указывается в законопроекте.

Предлагается внести поправки в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года. При этом для участков недр, распределенных до этой даты, изменения не предусмотрены.

Функции агента правительства России «могут осуществляться организацией, 100% акций (долей, паев) которой принадлежат России, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация „ВЭБ.РФ“. В качестве кандидата предлагается Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

Агент по поручению правительства представляет интересы России в судах по спорам, вытекающим из реализации своих полномочий и обязательств.

Отмечается, что агент правительства обязательно будет иметь блокирующую долю в консорциуме.

В случае открытия месторождения доля агента в консорциуме может быть увеличена в зависимости от ожидаемого объема добычи, передает РИА „Новости“.

Если объем прогнозируемой добычи углеводородного сырья составляет до 420 млн баррелей нефтяного эквивалента, доля агента будет 25,1%, при добыче от 421 до 700 млн баррелей — 27,6%, при добыче от 701 до 980 млн баррелей — 30,1%, при добыче от 981 млн до 1,26 млрд баррелей — 32,6%, при добыче от 1,26 млрд баррелей — 35,1%.