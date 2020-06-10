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МВФ одобрил поддержку Украины на 5 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
Украина получит $5 миллиардов от МВФ
Фото: Reuters
Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины, сообщил фонд.
Программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки — 5 млрд долларов, первый транш составит около 2,1 млрд, затем должны последовать еще четыре транша, передает РИА «Новости».
МВФ заявил, что это поможет Киеву «справиться с вызовами пандемии», «сохранить достижения» и «продвинуть небольшой спектр ключевых структурных реформ». Фонд рассчитывает, что так Украина «обеспечит хорошие позиции для возвращения к росту экономики, когда закончится кризис».
При этом стране нужны дополнительные реформы, а из-за ситуации с коронавирусом ожидается, что «бюджет 2020 года получит тяжелый удар, доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы».
Новая программа заменит ту, что одобрили в декабре 2018 года, и «даст опору усилиям властей по борьбе с влиянием кризиса и в то же время обеспечит макроэкономическую стабильность и сохранит имеющиеся достижения», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Георгиева сказала, что программа связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики. Подчеркивается, что что госдолг страны остается высоким, как и потребности в финансировании. Георгиева заявила, что «фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса», но ее «придется ужесточить», чтобы «снижать государственный долг».
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Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , РИА Новости
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