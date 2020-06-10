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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых 

Прайм и ещё 23 2 часа назад
ФРС США приняла решение по ставке
Фото: Reuters
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор снова сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
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Экономика , Рынки , Прогноз эксперта
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