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Предсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 55 минут назад
Предсказан крупнейший газовый кризис
Фото: Reuters
В 2020 году ожидается крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства.
МЭА считает, что «рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса». Отмечается, что ситуация с COVID-19 «поражает и без того ослабленный рынок». В результате «спрос может сократиться примерно на 150 млрд кубометров в год, или на 4% в годовом исчислении».
В 2009 году спрос падал на 2%, передает РИА «Новости».
При этом снижение потребления ожидается в каждом секторе и в каждом регионе. Наибольшего сокращения следует ожидать развитым рынкам и в секторе производства электроэнергии.
Однако в 2021 году, как прогнозирует МЭА, большая часть потерянного спроса будет восстановлена.
Вызванный COVID-19 кризис до 2025 года будет ежегодно замедлять рост спроса на газ в мире в среднем на 75 млрд кубометров, заявило МЭА.
При этом МЭА ожидает, что Россия в период до конца 2025 года сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире.
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Экономика , Международное энергетическое агентство , РИА Новости
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