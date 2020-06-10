Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Набиуллина указала, что «коронавирус не просто на время „заморозил“ нормальную жизнь», последствия «не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система», передает ТАСС.

«Конечно, сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее. Регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг, но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — добавила она.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.