Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.72
$
68.85
78.10
78.05
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.61
77.21
Индексы и котировки Brent
40.48
+0.07 Золото
1718.72
+0.08 РТС
1275.36
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
10.06
1.1360
+0.0378
26.05
1.0982
07.06
29.05
15.05

Набиуллина обозначила сроки восстановления российской экономики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики
Фото: РИА Новости
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, что «коронавирус не просто на время „заморозил“ нормальную жизнь», последствия «не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система», передает ТАСС.
«Конечно, сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее. Регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг, но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — добавила она.
Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.
Видео дня. Греф рассказал Путину о состоянии российской экономики
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Предсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ Предсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ Газпром назвал условие переговоров с Белоруссией Газпром назвал условие переговоров с Белоруссией МВФ одобрил поддержку Украины на 5 млрд долларов МВФ одобрил поддержку Украины на 5 млрд долларов
Экономика , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
ЦБ может остановить продажи валюты
ЦБ может остановить продажи валюты
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
Топ-менеджеры «Газпрома» поплатились за «Силу Сибири»
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Видео
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
«Газпром» поставил Белоруссии условие
01:01
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение