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Замглавы МЭР России Расстригин освобожден от должности по собственной просьбе 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
Замглавы МЭР Расстригин освобожден от должности
Фото: РИА Новости
Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Расстригина Михаила Алексеевича от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе", — указывается в документе.
Ранее в среду источник РИА Новости в министерстве сообщал, что Расстригин в ближайшее время оставит должность в связи с переходом на другую работу.
Собеседник агентства также отмечал, что перераспределения функционала Расстригина внутри министерства не планируется. В ведении замминистра департаменты конкуренции, энергоэффективности и экологии, государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, департамент развития секторов экономики.
Расстригин пришел в Минэкономразвития в 2017 году на должность помощника министра, впоследствии был назначен заместителем министра. До работы в министерстве возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента "ВТБ Капитала". Он неоднократно признавался международным журналом Institutional Investor лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.
Ранее в связи с переходом на другую работу были освобождены от своих должностей два замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов и Вадим Живулин.
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