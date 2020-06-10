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Рубль вышел в плюс после решения ФРС США 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Рубль отреагировал на решение США по ставке
Фото: ТАСС
Российская национальная валюта усилила рост к доллару, прибавив сразу более 30 копеек.
Рубль подорожал сразу более чем на 30 копеек, значительно укрепившись по отношению к доллару. Ослабление американской валюты на Forex произошло после решения и прогнозов ФРС США (Федеральная резервная система) по базовой ставке и американской экономике.
Как сообщает Московская биржа, курс доллара в среду на 21.14 по Москве упал на 29 копеек — до 68,29 рубля, а евро вырос на 14 копеек, составив 77,83 рубля. До того, как ФРС приняла решение по ставке, доллар был немного выше по отношению к рублю.
При этом прогнозы регулятора, касающиеся динамики ВВП, безработицы и инфляции на 2020 год ухудшились. В связи с этим ФРС предполагает сохранить мягкую денежно-кредитную политику и слабый доллар. В 2020-2022 годах федеральный резерв прогнозирует ставку на уровне 0-0,25%.
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Экономика , Рынки , ФРС
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