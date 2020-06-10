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Путин призвал действовать на опережение, развивая цифровизацию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Путин призвал развивать цифровизацию
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии призвал «подхватить тенденции» цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса, и действовать на опережение, при этом обеспечивая кибербезопасность.
Президент указал, что «вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по-новому взглянуть на привычные бизнес-процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы».
«Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей», — пояснил Путин, передает РИА «Новости».
«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать примет с компаний-лидеров цифровизации», — добавил Путин.
По его мнению, «необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов».
«Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывать все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав и свобод граждан», — подчеркнул президент, передает ТАСС.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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