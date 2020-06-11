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Доходы России от экспорта угля в январе-апреле снизились в 1,6 раза 

Rambler News Service и ещё 8 1 час назад
Доходы России от экспорта угля упали
Фото: РИА Новости
Доходы России от экспорта угля снизились в январе-апреле 2020 года в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $3,728 млрд, следует из материалов ФТС.
За аналогичный период прошлого года показатель составил $5,857 млрд
При этом в физическом выражении экспорт угля в январе-апреле составил 56,579 млн тонн, что на 17,5% меньше, чем в январе-апреле 2019 года.
Как сообщалось ранее, доходы России от экспорта угля в 2019 году снизились на 6,1% по сравнению с показателем 2018 года — до $15,987 млрд При этом в физическом выражении экспорт угля по итогам года составил 205,394 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2018 году.
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