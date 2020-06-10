Евросоюз продлит антироссийские санкции 

EU ambassadors have now given green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by one year. no changes. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 10, 2020 Санкции против России, «аннексировавшей» Крым, должны быть продлены еще на один год. К такому выводу пришли постоянные представители стран Евросоюза , сообщает в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Решение одобрить продление антироссийских санкций было принято на заседании Комитета постпредов стран ЕС. Йозвяк подчеркнул, что послы ЕС «дали зеленый свет» для запрета на инвестиции в Крым еще на один год. Таким, образом, по его слова, ситуация не изменилась.

ТАСС подчеркивает , что ограничительные меры, введенные в отношении Крыма и Севастополя за воссоединение с Россией, будут действовать до 23 июня 2021 года. Согласно информации, полученной от источника агентства в Совете ЕС , решение о продлении будет формально утверждено на следующей неделе, затем будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, и только потом вступит в силу.