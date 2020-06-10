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Евросоюз продлит антироссийские санкции 

Павел Тиунов 2 часа назад
Евросоюз продлит антироссийские санкции
Фото: ТАСС
Санкции против России, «аннексировавшей» Крым, должны быть продлены еще на один год. К такому выводу пришли постоянные представители стран Евросоюза, сообщает в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Решение одобрить продление антироссийских санкций было принято на заседании Комитета постпредов стран ЕС. Йозвяк подчеркнул, что послы ЕС «дали зеленый свет» для запрета на инвестиции в Крым еще на один год. Таким, образом, по его слова, ситуация не изменилась.
ТАСС подчеркивает, что ограничительные меры, введенные в отношении Крыма и Севастополя за воссоединение с Россией, будут действовать до 23 июня 2021 года. Согласно информации, полученной от источника агентства в Совете ЕС, решение о продлении будет формально утверждено на следующей неделе, затем будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, и только потом вступит в силу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Евросоюз принял решение продлить антироссийские санкции из-за якобы примененного в Сирии химического оружия, а также скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения предполагает замораживание активов некоторых физических и юридических лиц.
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Комментарии
Экономика , Сергей Скрипаль , ЕС , ГРУ , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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