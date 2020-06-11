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Мишустин оценил влияние коронавируса на экономику России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 44 1 час назад
Мишустин оценил влияние COVID-19 на экономику РФ
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Михаил Мишустин выразил мнение, что более объективные данные о влиянии коронавируса на экономику появятся по итогам второго квартала 2020 года.
На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил обсудить исполнение федерального бюджета за первый квартал 2020 года.
«Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным, однако обсуждать их в отрыве от того, что происходило ближе к его завершению и далее, было бы некорректным», — сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, «новый коронавирус серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы».
«Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала», — подчеркнул премьер.
Он также сообщил, что правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии малообеспеченным семьям с детьми.
«Сегодня мы также рассмотрим вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. В федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели. Направим 19 субъектам РФ, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Кроме того, премьер указал, что все выплаты медикам и другим специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом, должны выплачиваться в срок и в полном объеме.
«Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Правительством были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медицинским работникам, а также водителям скорой помощи и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе», — сказал он.
Сегодня, по его словам, кабмин распределит более 755 млн рублей 10 субъектам, еще 3,8 млрд рублей распределяются 46 регионам на федеральные стимулирующие выплаты.
«Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателя своевременно и в полном объеме», — заявил Мишустин.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что национальный план восстановления российской экономики включает в себя новые меры поддержки объемом примерно 430 млрд рублей, из них 133 млрд рублей заложены на текущий год и 300 млрд рублей — на 2021 год.
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Экономика , Другое , Алексей Кудрин , Михаил Мишустин , Счетная палата , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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