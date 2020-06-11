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В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет 

Ura.Ru 1 час назад
В РФ вырастут цены на мобильную связь и интернет
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Резкий рост цен на мобильную связь и интернет ожидает россиян в ближайшее время. Услуги операторов связи могут стать дороже на 10-15%
По данным «Известий», операторы сейчас пересматривают свои тарифы и пока не анонсируют подорожание своих услуг. Однако аналитики прогнозируют, что по отношению к прошлому году рост цен составит от 5 до 15%. Они предполагают, что стоимость услуг могут повысить как мобильные операторы, так и интернет-провайдеры, и операторы спутниковой связи. Причина кроется в резком падении выручки — только за январь—апрель она снизилась на 2,6%. Ряд операторов рассказывают. что за карантинный месяц продажи смартфонов и аксессуаров к ним сократились на 40%. Кроме того, россияне все чаще не платят за обслуживание сим-карт, которые не являются для них основными.
Ряд операторов, впрочем, заявили что намерены сохранить цены на прежнем уровне, так как высока конкуренция на рынке, а так же сократилась платежеспособность клиентов из-за пандемии коронавируса. К этим компаниям, в частности, относятся Tele2, «Ростелеком», «Акадо Телекое» и «Алмател». По прогнозам iKS-Consulting, восстановление основных классических сегментов телеком-рынка (доступа в интернет и голосовой связи) может занять до двух лет.
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Комментарии 6
Экономика , Tele2
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