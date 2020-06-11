Эксперт «Газпромбанка» Владимир Кравчук заявил, что курс доллара в июне упадет до 67–67,35 рублей, а за год американская валюта может подешеветь до 60 рублей за доллар.

По словам Кравчука, движение доллара к рублю по большей части будет зависеть от его положения на внешних рынках. Он предупредил, что доллар может снова отскочить вверх, достигнув 67 рублей с копейками.

Вероятность падения американская валюты до 60 рублей за доллар он назвал маленькой, но допустил, что в будущем могут возникнуть серьезные причины для обрушения доллара.

Аналитик из UBS Майкл Боллигер думает, что курс доллара упадет до 66 рублей и, может быть, даже еще сильнее.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт «ФИНАМ» Сергей Дроздов выразил уверенность, что американская валюта продолжит дешеветь, а российская укрепится на уровне от 67,50 до 70 рублей за доллар.

Он считает, что у нефти до конца 2020 года есть шанс подорожать до 50-55 долларов за баррель. Это также поможет рублю вырасти.