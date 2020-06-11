Госдолг США достиг рекордной величины

Задолженность федерального правительства США перед кредиторами впервые за всю историю страны превысила $26 трлн, что вызвано предпринимаемыми усилиями по преодолению последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS, ссылаясь на данные Министерства финансов США.

"Государственный долг превысил $26 трлн. Он увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн", — подчеркнула телекомпания.

Министерство финансов отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат", — добавила CBS.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер в размере почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. Ранее Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер на сумму более $2 трлн был принят в конце марта. В настоящее время демократы в Палате представителей Конгресса добиваются выделения еще $3 трлн, однако контролирующие Сенат республиканцы заявили, что не станут поддерживать это предложение.