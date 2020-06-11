Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
69.21
78.48
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
67.70
76.50
Индексы и котировки Brent
40.38
+0.12 Золото
1731.56
–0.10 РТС
1252.93
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1369
+0.0361
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Госдолг США достиг рекордной величины
Фото: Reuters
Задолженность федерального правительства США перед кредиторами впервые за всю историю страны превысила $26 трлн, что вызвано предпринимаемыми усилиями по преодолению последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS, ссылаясь на данные Министерства финансов США.
"Государственный долг превысил $26 трлн. Он увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн", — подчеркнула телекомпания.
"Министерство финансов отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат", — добавила CBS.
Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер в размере почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. Ранее Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер на сумму более $2 трлн был принят в конце марта. В настоящее время демократы в Палате представителей Конгресса добиваются выделения еще $3 трлн, однако контролирующие Сенат республиканцы заявили, что не станут поддерживать это предложение.
Ранее газета The Washington Post указывала, что госдолг и задолженности американских корпораций из-за пандемии вырастут в 2020 году до рекордных показателей, что, как считают эксперты, создаст риски для экономики после того, как с коронавирусом будет покончено. В соответствии с прогнозами, которые привело издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. По оценкам специалистов Международного валютного фонда, обнародованным в апреле, в США госдолг из-за предпринимаемых мер противодействия коронавирусу увеличится в 2020 году до 131,1% ВВП. Согласно данным Бюро экономического анализа при американском Министерстве торговли, ВВП страны на конец прошлого года составлял $21,73 трлн.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
ТАСС: последние новости
Мишустин: о влиянии пандемии на экономику можно будет говорить по итогам II квартала Мишустин: о влиянии пандемии на экономику можно будет говорить по итогам II квартала Украина возобновляет работу баз отдыха и проведение культурно-художественных мероприятий Украина возобновляет работу баз отдыха и проведение культурно-художественных мероприятий МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Комментарии
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , Конгресс США , Минфин , Washington Post , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый штраф
Россиянам придумали новый штраф
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
В Кремле высказались о зарплатах топов госкомпаний
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Россиянам перенесут выплату пенсий
Россиянам перенесут выплату пенсий
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение