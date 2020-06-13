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На российском телевидении могут разрешить рекламу вина и шампанского из ЕАЭС 

Парламентская газета 1 час назад
На российском ТВ могут разрешить рекламу алкоголя
Фото: PIXABAY.COM
Отечественные печатные издания и телеканалы смогут рекламировать вино и шампанское из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в июне.
Сейчас реклама вина и шампанского в российских СМИ разрешена только в том случае, если они произведены в России из выращенного на её территории винограда. При этом реклама вина и шампанского, произведённого в государствах — членах ЕАЭС, не допускается.
Разработанные Правительством поправки смогут «уравнять» в правах в части рекламы игристые вина, произведённые как в РФ, так и в странах Евразийского экономического союза. Как уточняется в пояснительной записке к документу, в пунктах 21, 22 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций сказано, что каждое государство — член ЕАЭС в отношении всех мер, затрагивающих торговлю услугами, предоставляет поставщикам и получателям услуг другого государства — члена ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем режим на территории своей страны.
Инициатива кабмина предлагает разрешить рекламировать в СМИ вино и шампанское из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
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Комментарии 1
Экономика , Госдума , ЕАЭС
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