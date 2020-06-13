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Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы» 

Майк Габриелян 14 минут назад
Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо. Об этом сообщает в своем докладе эксперт Центра восточноевропейских исследований Университета Цюриха Мария Шагина.
«Сочетание падения цен на нефть и глобальной пандемии вызвало шок в нефтяной промышленности. По сравнению с другими нефтедобывающими странами Россия лучше подготовлена к тому, чтобы выдержать этот шок», — отмечает Шагина.
По ее словам, с 2014 года российская экономика приобрела определенную устойчивость благодаря консервативной монетарной и фискальной политике. Большой бюджет, валютные резервы, свободный обменный курс и зависимость налогов от цены на нефть помогли смягчить удар.
«Однако двойной шок отразится на прибыли российских энергетиков, и будет иметь последствия для доходов государственного бюджета. По данным энергетического центра «Сколково», общие потери составят 60% доходов от экспорта и 30% доходов бюджета», — резюмирует эксперт.
Она отмечает, что «Газпром» сейчас балансирует на грани рентабельности из-за рухнувших спотовых цен в Европе. Они упали ниже 33 долларов за тысячу кубометров. Для «Газпрома» целевой является стоимость газа в 100 долларов.
Чтобы минимизировать потери, «Газпром» вынужден сокращать поставки газа в Европу. За первые четыре месяца 2020 года экспортная выручка упала на 52,3%, а физический экспорт газа — на 24%.
Компания также столкнулась с конкуренцией США и других стран. Так, Катар объявил о поставках дополнительных объемов сжиженного природного газа в Европу. Турция заявила, что начала разведочное бурение на шельфе Черного моря.
На нефтяном рынке похожая ситуация. Спрос упал, конкуренция растет, складских мощностей для хранения нефти не хватает.
Эксперты считают, что экономика США скатывается в рецессию и поэтому перспективы потребления газа и нефти очень туманные.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром флот» перебрасывает свои суда с Тихого океана на Балтику.
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Экономика , Видео , Газпром
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