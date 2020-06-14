Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.50
$
69.40
78.80
78.70
Прогноз
15.06 – 22.06
$
68.70
77.20
Индексы и котировки Brent
39.04
+0.28 Золото
1729.65
+0.00 РТС
1238.11
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
12.06
1.1256
+0.0159
29.05
1.1097
09.06
01.06
18.05

США не только помогли России выиграть «нефтяную войну», но и потеряли в ней 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
США помогли России выиграть «нефтяную войну»
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru
Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в июне 2020 года получат от России рекордные девять миллионов баррелей российской нефти Urals. Сейчас в Соединённые Штаты направлены 10 танкеров с нефтью: два из Новороссийска и восемь из Усть-Луги.
Американские НПЗ продолжают закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Эксперты отмечают, что НПЗ США не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса, сообщает РИА Новости.
Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в Штаты, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию, — отметили в агентстве.
Кроме того, в США воспользовались падением цены на нефть в апреле 2020 года и закупили Urals по стоимости около $12 за баррель.
Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent, — пояснили в РИА Новости.
Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.
Как отмечает эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов, США не только помогли РФ выиграть «нефтяную войну», но и потеряли на этом значительную часть своей нефтедобычи, сообщает портал «Экономика сегодня».
Развязанная Саудовской Аравией нефтяная война, конечно, отразилась и на России — прибыли с нефти и газа значительно сократились. Но РФ многие годы готовилась к кризисному сценарию. Потому больнее всех противостояние ударило как раз по двум другим его участникам. В первую очередь — по саудитам. Их экономика в значительной мере зависит от нефтяных доходов, и их выпадение тут же проделало дыру в бюджете, — привели слова эксперта на портале.
Ранее NEWS.ru писал, что добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня. О снижении прогноза по добыче сырой нефти до 374 тыс. баррелей в сутки заявила нефтяная государственная компания Венесуэлы PDVSA. Падение связано с американскими санкциями, которые заставили многих покупателей венесуэльской нефти испугаться и отказаться от контрактов.
Видео дня. Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
News.ru: последние новости
Moody's увеличило рейтинг Украины Moody's увеличило рейтинг Украины Экономист спрогнозировал обрушение американской валюты Экономист спрогнозировал обрушение американской валюты Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах
Комментарии 4
Экономика , Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Новые налоги , Нефтяная война , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачникам снизили налоги
Дачникам снизили налоги
В России отменен «банковский роуминг»
В России отменен «банковский роуминг»
Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях
Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины
Квартиры не дешевеют: коронакризис не снизил цену аренды
Квартиры не дешевеют: коронакризис не снизил цену аренды
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение