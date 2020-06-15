«Газпром» пригрозил оставить Белоруссию без газа

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«Газпром» с июля намерен прекратить поставки газа в Белоруссию из-за долгов Минска российской компании, сообщает ИА REGNUM.

Вопрос оплаты российского топлива белорусской стороной является камнем преткновения в готовящихся переговорах об условиях новых поставок газа. Руководство «Газпрома» готово обсуждать взаимовыгодные договоренности при условии погашения текущей задолженности. В свою очередь, официальный Минск ее отрицает.

Таким образом, белорусские контрагенты, сорвавшие выполнение обязательств, фактически, предоставили основание для приостановки поставок газа из Россию в Белоруссию. Сумма задолженности Минска составляет более 165 млн долларов.