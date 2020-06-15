Минсельхоз отреагировал на данные Счетной палаты

Минсельхоз ведет работу по совершенствованию методик и оптимизации расходов с учетом заключения Счетной палаты , сообщили RNS в пресс-службе министерства, комментируя данные ведомства о нарушениях в работе Минсельхоза на 650,1 млн руб.

«В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по совершенствованию методик и оптимизации расходов с учетом заключения Счетной палаты РФ», — говорится в сообщении.

Счетная палата по итогам проверки выявила недостатки в методике подсчета показателей ряда российских субъектов, а также направления оптимизации субсидий на обеспечение работы интервенционного фонда. При этом «фактов нецелевого использования средств федерального бюджета зафиксировано не было», подчеркнули в министерстве.