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Минсельхоз прокомментировал данные Счетной палаты 

Rambler News Service 1 час назад
Минсельхоз отреагировал на данные Счетной палаты
Фото: ТАСС
Минсельхоз ведет работу по совершенствованию методик и оптимизации расходов с учетом заключения Счетной палаты, сообщили RNS в пресс-службе министерства, комментируя данные ведомства о нарушениях в работе Минсельхоза на 650,1 млн руб.
«В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по совершенствованию методик и оптимизации расходов с учетом заключения Счетной палаты РФ», — говорится в сообщении.
Счетная палата по итогам проверки выявила недостатки в методике подсчета показателей ряда российских субъектов, а также направления оптимизации субсидий на обеспечение работы интервенционного фонда. При этом «фактов нецелевого использования средств федерального бюджета зафиксировано не было», подчеркнули в министерстве.
Ранее Счетная палата сообщила, что выявила нарушения в работе Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства более чем 900 млн руб., из них 650,1 млн руб. приходится на Минсельхоз.
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Комментарии
Экономика , Россельхознадзор , Счетная палата , Минсельхоз , Росрыболовство
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