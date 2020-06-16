Лукашенко отказался от российского газа 

Белоруссия может найти альтернативу российскому газу. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко совершил рабочую поездку в город Гродно. В ходе нее он оценил экономическую ситуации в Белоруссии как «жить можно».

«Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии (коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.), потому что экономика экспортно ориентированная», — отметил белорусский президент.

Он назвал дожди и грозы, наблюдающиеся в последнее время, большой удачей для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны, а также выразил надежду на то, что глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков «не подведет нас с углеводородами».

Лукашенко заявил, что в мире хватает нефти, а цены на нее приемлемые. Также он отметил, что в мире хватает и природного газа, а его основные поставщики в настоящее время дерутся за право поставлять газ в Белоруссию.