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Лукашенко отказался от российского газа 

Артём Кульша и ещё 11 1 час назад
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Газпром» поставил Белоруссии условие
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко совершил рабочую поездку в город Гродно. В ходе нее он оценил экономическую ситуации в Белоруссии как «жить можно».
«Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии (коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.), потому что экономика экспортно ориентированная», — отметил белорусский президент.
Он назвал дожди и грозы, наблюдающиеся в последнее время, большой удачей для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны, а также выразил надежду на то, что глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков «не подведет нас с углеводородами».
Лукашенко заявил, что в мире хватает нефти, а цены на нее приемлемые. Также он отметил, что в мире хватает и природного газа, а его основные поставщики в настоящее время дерутся за право поставлять газ в Белоруссию.
«Альтернатива (российскому газу. — Прим. ред.) есть. Можно ее найти», — добавил глава государства.
Комментарии 482
Экономика , Видео , Рынки , Андрей Рыбаков , Александр Лукашенко , Газпром
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