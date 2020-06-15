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В России захотели ускориться с цифровизацией электроэнергетики 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В РФ захотели ускориться с цифровизацией электроэнергетики
Фото: РИА Новости
В России захотели ускорить процесс цифровизации электроэнергетики. С таким предложением выступает Министерство энергетики страны, сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич. Его слова приводит ТАСС.
Как отметил замминистра, высокий уровень развития дистанционного обслуживания уже помог электросетевому комплексу пройти пик эпидемии коронавируса. В дальнейшем же, считает он, темпы работы в этом направлении необходимо нарастить еще больше.
«Сегодня мы понимаем безальтернативность пути, как ускорение процессов цифровой трансформации электроэнергетики», — пояснил Маневич.
По его словам, в рамках цифровизации, в частности, будут созданы интеллектуальные системы учета, внедрение которых позволит снизить потери электроэнергии и операционные затраты энергокомпаний. Также за счет этого в России будет обеспечена возможность дистанционного сбора показаний.
Цифровизация различных отраслей российской экономики предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, проект предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Комментарии
Экономика , Юрий Маневич , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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