В РФ захотели ускориться с цифровизацией электроэнергетики

В России захотели ускорить процесс цифровизации электроэнергетики. С таким предложением выступает Министерство энергетики страны, сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич . Его слова приводит ТАСС.

Как отметил замминистра, высокий уровень развития дистанционного обслуживания уже помог электросетевому комплексу пройти пик эпидемии коронавируса. В дальнейшем же, считает он, темпы работы в этом направлении необходимо нарастить еще больше.

«Сегодня мы понимаем безальтернативность пути, как ускорение процессов цифровой трансформации электроэнергетики», — пояснил Маневич.

По его словам, в рамках цифровизации, в частности, будут созданы интеллектуальные системы учета, внедрение которых позволит снизить потери электроэнергии и операционные затраты энергокомпаний. Также за счет этого в России будет обеспечена возможность дистанционного сбора показаний.

Цифровизация различных отраслей российской экономики предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, проект предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.