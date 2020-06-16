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Назван срок восстановления мировой экономики 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Назван срок восстановления мировой экономики
Фото: ТАСС
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
Прогнозируя резкую, но короткую рецессию, эксперты ожидают падение ВВП на 8,6 процента во втором квартале и рост до трех процентов к первому кварталу 2021 года. Аналитики предполагают, что вторая волна заражений коронавирусом произойдет осенью, но ее можно контролировать, если будет широкий доступ к вакцине. Пессимистичный сценарий предусматривает возврат к жестким ограничительным мерам, что приведет ко второй волне кризиса.
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил на прошлой неделе, что мировая экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а вокруг прогнозов сохраняется «глубокая неопределенность».
Ранее сообщалось, что экономика России снизится на 10 процентов в этому году в случае повторной вспышки пандемии или на восемь процентов, если распространение коронавируса останется под контролем. Такие расчеты сделала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Российская экономика может выйти на «докоронавирусные» темпы роста уже к середине 2021 года, прогнозирует гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.
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Комментарии
Экономика , Сергей Тищенко , Международный валютный фонд , ОЭСР , Морган Стэнли Банк , Bloomberg
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