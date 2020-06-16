МЭА ожидает роста спроса на российскую нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году на уровне 3,34 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

В предыдущем докладе МЭА также указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,34 млн баррелей в сутки.

При этом агентство ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,45 млн баррелей в сутки.

По итогам 2019 года агентство оценивает спроса на российскую нефть в 3,56 млн баррелей.

Согласно оценке МЭА, в 2018 году спрос на российскую нефть составил 3,48 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть из РФ в 2017 году оценивается на уровне 3,39 млн баррелей в сутки.