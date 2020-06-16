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МЭА ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году 

Rambler News Service и ещё 5 2 часа назад
МЭА ожидает роста спроса на российскую нефть
Фото: РИА Новости
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году на уровне 3,34 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В предыдущем докладе МЭА также указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,34 млн баррелей в сутки.
При этом агентство ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,45 млн баррелей в сутки.
По итогам 2019 года агентство оценивает спроса на российскую нефть в 3,56 млн баррелей.
Согласно оценке МЭА, в 2018 году спрос на российскую нефть составил 3,48 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть из РФ в 2017 году оценивается на уровне 3,39 млн баррелей в сутки.
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Экономика , Международное энергетическое агентство
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