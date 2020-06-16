МЭА ожидает рекордного падения мировой добычи нефти

МЭА ожидает падения мировой добычи нефти в июне до 86,4 миллиона баррелей в сутки, что станет минимальным уровнем с начала 2010 года, при этом в мае предложение нефти в мире сократилось на 11,8 миллиона баррелей в сутки после рекордного снижения добычи ОПЕК+ и остановок предприятий в США и ряде стран, говорится в июньском докладе организации.

"Ожидается, что мировая добыча нефти упадет еще на 2,4 млн баррелей в сутки в июне, до 86,4 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с начала 2010 года", — говорится в докладе.

В мае поставки также показывали снижение.

"Мировые поставки нефти упали на 11,8 млн баррелей в сутки в мае из-за рекордного сокращения ОПЕК и закрытия экономики в США, Канаде и других странах", — отмечает МЭА.

Добыча нефти в США упала на рекордные 1,3 миллиона баррелей в сутки в мае, по итогам года она может снизиться на 0,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году — еще на 0,3 миллиона.

"Поставки из США могут упасть на 0,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и еще 0,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, если более высокие цены не простимулируют новые инвестиции в сланцевый сектор", — пишет агентство.

"По нашим оценкам, падение добычи нефти (в США — ред.) составило 0,6 миллиона баррелей в день в апреле и рекордные 1,3 миллиона баррелей в сутки в мае", — говорится в докладе.