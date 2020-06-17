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Назван победитель в торговой войне США и Китая 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Две крупнейшие экономики мира стали менее конкурентоспособными из-за продолжающейся торговой войны, говорится в исследовании Международного института управленческого развития (IMD).
США опустились на семь позиций в рейтинге конкурентоспособности до десятого место, а Китай потерял шесть позиций, оказавшись на 20-ом. В результате другие страны, которые смогли подняться выше в рейтинге, названы победителями от противостояния двух стран. Так Сингапур, Дания и Швейцария улучшили свои позиции и возглавили список. Торговые войны нанесли ущерб экономике Китая и США, полностью изменив траектории их роста, говорится в отчете IMD.
Рейтинги IMD оценивают 63 страны по сотням факторов, включая занятость, стоимость жизни, государственные расходы, политическая стабильность и защита прав интеллектуальной собственности.
Торговая война между странами началась еще в 2017 году, когда были введены пошлины на некоторые товары, произведенных в Китае и поставляемых в США. Страны договорились о взаимном смягчении мер в 2020 году. Но в мае министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая, это поставило торговую сделку под угрозу.
В начале июня власти КНР потребовали от местных компаний приостановить закупки некоторых сельскохозяйственных продуктов у США. Причиной такого решения стали угрозы американской стороны ввести санкции в отношении Китая из-за Гонконга.
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