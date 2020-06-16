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Оценены масштабы кризиса в Швеции 

Lenta.ru 29 минут назад
Оценены масштабы кризиса в Швеции
Фото: Reuters
Эксперты оценили масштабы кризиса в Швеции — крупнейшей экономики Скандинавии. Показатели оказались лучше, чем в большинстве других развитых стран, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
По данным консалтинговой компании Capital Economics, ВВП королевства упадет на восемь процентов во втором квартале 2020 года. Экономический спад в Великобритании, Италии и Франции оценивается в 25-30 процентов. США займут промежуточное положение.
«Шведский путь» в борьбе с коронавирусом стал темой международных дискуссий, поскольку правительство отказалось ввести жесткие ограничительные меры. В результате уровень смертности от инфекции оказался одним из самых высоких в мире. Хотя стратегия помогла смягчить удар по экономике, избежать кризиса так и не удалось.
Как сообщили в министерстве финансов Швеции, страну ожидает худшая рецессия (сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд) со времен Второй мировой войны. Спад составит семь процентов. По мнению экономиста Bloomberg, усугубление экономической ситуации связано с сокращением объема экспорта.
Согласно прогнозам шведского центробанка, ВВП страны может упасть на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента.
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Экономика , Bloomberg
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