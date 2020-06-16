Германия вступилась за Россию в споре с США

Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» в случае их принятия станут вмешательством в суверенитет Евросоюза и его энергетическую безопасность. Об этом заявили в компании Uniper — одном из пяти европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», передает «Прайм».
Представитель компании заявил, что в Uniper внимательно следят за американскими шагами в отношении «Северного потока — 2». По его словам, принятие предложенного сенатором Тедом Крузом законопроекта о новых санкциях стало бы «явным шагом к эскалации и дальнейшему значительному вмешательству в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность».
«Uniper не поддерживает контрмеры — в целом Uniper отвергает санкции как инструмент торговой политики», — подчеркнули в компании.
Как сообщал «Рамблер», 4 июня группа американских сенаторов во главе с республиканцем Тедом Крузом внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Санкции направлены на блокировку строительства газопровода. В Бундестаге в ответ на действия США предложили продумать ответные меры на возможное расширение санкций.