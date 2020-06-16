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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита 

РИА Новости 23 минуты назад
Украину отрезали от российского газа
Фото: Reuters
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета.
"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — сказал Макогон.
При этом он подчеркнул, что Киев не отказывается от транзита, а к его прекращению стремится российская компания. В случае прекращения поставок через территорию Украины, добавил Макогон, оператору ГТС придется сократиться и работать на внутренний рынок.

Транзитный контракт

В конце прошлого года Россия и Украина согласовали пакет соглашений по транзиту. Пятилетний контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в оставшиеся четыре года.
Помимо этого, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым суд еще не принял окончательного решения. "Газпром" также выплатил "Нафтогазу", 2,9 миллиарда долларов, как того требовал вердикт Стокгольмского арбитража. В свою очередь, украинская компания отказалась от претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.
В Киеве неоднократно подчеркивали, что реализация проекта "Северный поток — 2" поставит крест на транзите российского газа через Украину. В апреле Макогон заявлял, что украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.
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Экономика , Нафтогаз , Газпром
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