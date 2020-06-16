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Украину отрезали от российского газа 

Вероника Полынина 2 часа назад
Украину отрезали от российского газа
Фото: Reuters
«Газпром» начал демонтаж труд для транзита газа через Украину. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава оператора украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
«Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — заявил он.
Он отметил, что скоро транзит газа исчезнет как источник дохода для украинского бюджета. При этом Макогон подчеркнул, что украинская сторона не отказывалась от транзита, это инициатива «Газпрома».
По словам главы ГТС, в случае остановки транзита компании придется переориентироваться на внутренний рынок.
30 декабря 2019 года, как сообщал «Рамблер», Россия и Украина подписали новое транзитное соглашение. Оно рассчитано до конца 2024 года, допускает пролонгацию на 10 лет, подразумевает отказ от взаимных исков между «Газпромом» и «Нафтогазом» и от возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.
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Комментарии 665
Экономика , Нафтогаз , Газпром
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