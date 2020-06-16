Украину отрезали от российского газа 

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«Газпром» начал демонтаж труд для транзита газа через Украину. Об этом, как передает РИА «Новости» , сообщил глава оператора украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС» Сергей Макогон.

«Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем», — заявил он.

Он отметил, что скоро транзит газа исчезнет как источник дохода для украинского бюджета. При этом Макогон подчеркнул, что украинская сторона не отказывалась от транзита, это инициатива «Газпрома».

По словам главы ГТС, в случае остановки транзита компании придется переориентироваться на внутренний рынок.