Саудовскую Аравию перестали интересовать США 

Экспорт саудовской нефти в США упал до самого низкого уровня за 35 лет. Королевство поставило только один груз в США в июне, что эквивалентно приблизительно 133 тысячам баррелей в день, пишет Bloomberg.

Это примерно одна десятая от 1,3 миллиона баррелей в день, которые Саудовская Аравия отправляла в апреле. В течение большей части 2019 года и начала 2020 года Саудовская Аравия отправляла в Америку в среднем около 475 тысяч баррелей в день. Большие поставки являлись следствием ценовой войны королевства и России, после ее окончания Саудовскую Аравию почти перестал интересовать американский нефтяной рынок.

Теперь нефтеперерабатывающим предприятиям США придется импортировать нефть из других стран и сокращать запасы, считает главный аналитик по нефти Energy Aspect Ltd Амрита Сен. Эксперт полагает, что американские нефтезаводы начнут повышать объемы производства.

Представители нефтяной промышленности Саудовской Аравии говорят, что королевство вряд ли увеличит поставки в США во второй половине июня и в июле. Помимо сокращения поставок в США, королевство в этом месяце снизило экспорт в Китай до 1,3 миллиона баррелей в день в июне (с двух миллионов в мае). Однако отправки нефти в Индию и Японию в этом месяце увеличились.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт объявили 8 июня о прекращении с июля добровольно взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти на 1,18 миллиона баррелей. Саудовская Saudi Aramco к началу июня почти полностью отменила рекордные скидки на нефть, которые она давала своим азиатским и европейским покупателям в рамках ценовой войны с Россией.