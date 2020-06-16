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Косачев: «Северный поток — 2» будет достроен, если страны ЕС будут защищать свои интересы 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Росии оценили шансы достроить «Северный поток-2»
Фото: Reuters
Проект газопровода "Северный поток — 2" будет реализован, если страны Европейского союза, которым он выгоден, будут действовать на основе собственных экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны США. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится, — сказал он. — Если разведут эти страны в собственном сознании политику и экономику, а вслед за этим в своих отношениях США — политику и экономику — и начнут действовать исходя из экономических интересов, защищая их от политических посягательств США, проекту быть".
При этом Косачев не исключает, что вскоре Брюссель может начать "задним числом" вводить в действие новые ограничения на строительство газопровода. Он также отметил, что сложно спрогнозировать развитие ситуации со строительством, поскольку США еще не использовали все "козыри" в виде стран, в которых преобладают антироссийские настроения.

Проект газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%.
Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе 2020 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию.
Законодатели — республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.
При этом ранее во вторник глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против "Северного потока — 2". Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США — авторов законопроекта о новых санкциях, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ).
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Комментарии 40
Экономика , Алексей Миллер , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Джон Баррассо , Владимир Путин , Константин Косачев , Газпром , Бундестаг , ЕС , Совет Федерации , Конгресс США
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