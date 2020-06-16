В России оценили шансы достроить «Северный поток-2» 

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, если страны Евросоюза , заинтересованные в реализации проекта, будут действовать на основании своих экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны США. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится», — сказал Косачев, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что европейским странам следует развести в своем сознании политику и экономику и начать защищать собственные экономические интересы от посягательств со стороны США.

При этом сенатор предположил, что в ЕС могут «задним числом» вводить новые ограничения под давлением США, которые еще не использовали «все козыри» в виде стран, в которых преобладают антироссийские настроения.