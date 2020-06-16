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В России оценили шансы достроить «Северный поток-2» 

Вероника Полынина и ещё 5 1 час назад
В России оценили шансы достроить «Северный поток-2»
Фото: Reuters
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, если страны Евросоюза, заинтересованные в реализации проекта, будут действовать на основании своих экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны США. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится», — сказал Косачев, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что европейским странам следует развести в своем сознании политику и экономику и начать защищать собственные экономические интересы от посягательств со стороны США.
При этом сенатор предположил, что в ЕС могут «задним числом» вводить новые ограничения под давлением США, которые еще не использовали «все козыри» в виде стран, в которых преобладают антироссийские настроения.
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который должен обеспечить поставки газа в Европу, минуя транзитные страны. Из-за санкций США компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», отказалась от завершения работ. В «Газпроме» заявили, что компания достроит трубопровод собственными силами, на что в США пригрозили ввести новые санкции.
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Экономика , Константин Косачев , Газпром , ЕС , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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