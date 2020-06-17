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В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину 

РИА Новости 52 минуты назад
В России оценили заявление Украины о демонтаже труб
Фото: РИА Новости
Украинская сторона могла принять за демонтаж транзитных газопроводов ремонт или замену труб, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RNS.
Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" начал работы по демонтажу транзитных труб.
"Скорее всего, информация украинской стороны не соответствует действительности. Возможно, речь идет о работах по дублирующим участкам газопроводов, потому что такие участки необходимы для реализации определенных технологических процессов", — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что никаких изменений в отношении транзита через Украину, судя по предоставляемой Минэнерго информации, не предусмотрено.

Транзитный контракт

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет договоренностей по транзиту сроком на пять лет. Он предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов в каждый из четырех оставшихся. Также стороны урегулировали финансовые претензии друг к другу.
При этом Украина неоднократно подчеркивала, что завершение строительства "Северного потока — 2" положит конец транзиту российского газа через территорию страны. В апреле Макогон заявил, что киевские власти предпримут все возможное, чтобы помешать реализации проекта.
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Комментарии 2
Экономика , Владимир Гутенев , Газпром , Госдума , Минэнерго
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