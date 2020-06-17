В России оценили заявление Украины о демонтаже труб

Украинская сторона могла принять за демонтаж транзитных газопроводов ремонт или замену труб, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RNS.

Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" начал работы по демонтажу транзитных труб.

"Скорее всего, информация украинской стороны не соответствует действительности. Возможно, речь идет о работах по дублирующим участкам газопроводов, потому что такие участки необходимы для реализации определенных технологических процессов", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что никаких изменений в отношении транзита через Украину, судя по предоставляемой Минэнерго информации, не предусмотрено.

Транзитный контракт

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пакет договоренностей по транзиту сроком на пять лет. Он предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и 40 миллиардов в каждый из четырех оставшихся. Также стороны урегулировали финансовые претензии друг к другу.

При этом Украина неоднократно подчеркивала, что завершение строительства "Северного потока — 2" положит конец транзиту российского газа через территорию страны. В апреле Макогон заявил, что киевские власти предпримут все возможное, чтобы помешать реализации проекта.