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Медведев призвал бороться с «Большим Братом» 

Мария Иванова и ещё 6 17 июня 2020
Медведев предупредил о «большом брате»
Фото: РИА Новости
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведева заявил, что повсеместная цифровизация после пандемии может привести к появлению «Большого Брата». Статья Медведева о жизни в «постпандемийном мире» опубликована в журнале «Россия в глобальной политике».
Медведев предупредил об экономическом шоке в России
Медведев отметил, что в ближайшее время «цифра» станет важнейшим фактором экономического и социального развития. Он обратил внимание, как активно торговля перешла в цифровую сферу. В интернете уже можно сделать многое — от совершения бытовых покупок до заключения масштабных сделок.
Замглавы Совбеза отметил, что объем интернет-торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти еще, так как этот процесс уже необратим.
«Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека», — подчеркнул он.
По мнению Медведева, на «цифровой тоталитаризм» нельзя соглашаться в угоду экономической эффективности.
Как сообщал «Рамблер», в этом же материале Медведев предупредил, что пандемия может спровоцировать новый финансовый кризис в одной или нескольких странах, что окажет давление на валютный рынок России и приведет к снижению спроса на российский экспорт.
По его словам, вероятность такого шока со временем увеличивается, поэтому в 2021 году риски будут выше, чем сейчас.
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