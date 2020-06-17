Медведев предупредил о «большом брате»

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведева заявил, что повсеместная цифровизация после пандемии может привести к появлению «Большого Брата». Статья Медведева о жизни в «постпандемийном мире» опубликована в журнале «Россия в глобальной политике».

Медведев отметил, что в ближайшее время «цифра» станет важнейшим фактором экономического и социального развития. Он обратил внимание, как активно торговля перешла в цифровую сферу. В интернете уже можно сделать многое — от совершения бытовых покупок до заключения масштабных сделок.

Замглавы Совбеза отметил, что объем интернет-торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти еще, так как этот процесс уже необратим.

«Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека», — подчеркнул он.

По мнению Медведева, на «цифровой тоталитаризм» нельзя соглашаться в угоду экономической эффективности.

Как сообщал «Рамблер», в этом же материале Медведев предупредил, что пандемия может спровоцировать новый финансовый кризис в одной или нескольких странах, что окажет давление на валютный рынок России и приведет к снижению спроса на российский экспорт.

По его словам, вероятность такого шока со временем увеличивается, поэтому в 2021 году риски будут выше, чем сейчас.