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Программу развития Крыма признали безнадежной 

Ura.Ru 2 часа назад
Программу развития Крыма признали провальной
Фото: РИА Новости
Госпрограмма по развитию Крыма и Севастополя наряду с госпрограммами по научно-техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности и сельскому хозяйству по итогам 2019 года показали наименьшую эффективность. Уровень мероприятий по ним составил менее 80%. Данные приводятся в докладе Минэкономразвития.
В пресс-службе главы Крыма пояснили, что госпрограмма социально-экономического развития полуострова не находится в ведении Республики, исполнителем выступает Министерство экономического развития РФ. Однако в пресс-службе Минэка рассказали только о результатах программы, посвященной внешнеэкономической деятельности.
«Объективно на реализацию госпрограммы «Развитие ВЭД» влияет замедление темпов роста мировой экономики, сокращение объемов экспорта черных металлов, снижение поставок нефтепродуктов», — приводят ответ ведомства «Известия».
Также ведомство отметило достаточно скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными бюджетами и неэффективность исполнителей.
Ранее в Кремле заявили, что точные сроки представления обновленного плана восстановления экономики России пока неизвестны. Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что спад экономики будет меньше, чем прогнозировали Минэкономразвития и ЦБ.
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Экономика , Сергей Тищенко , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия"
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