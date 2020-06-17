Программу развития Крыма признали провальной

Госпрограмма по развитию Крыма Севастополя наряду с госпрограммами по научно-техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности и сельскому хозяйству по итогам 2019 года показали наименьшую эффективность. Уровень мероприятий по ним составил менее 80%. Данные приводятся в докладе Минэкономразвития

В пресс-службе главы Крыма пояснили, что госпрограмма социально-экономического развития полуострова не находится в ведении Республики, исполнителем выступает Министерство экономического развития РФ. Однако в пресс-службе Минэка рассказали только о результатах программы, посвященной внешнеэкономической деятельности.

«Объективно на реализацию госпрограммы «Развитие ВЭД» влияет замедление темпов роста мировой экономики, сокращение объемов экспорта черных металлов, снижение поставок нефтепродуктов», — приводят ответ ведомства «Известия».

Также ведомство отметило достаточно скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными бюджетами и неэффективность исполнителей.