Курс доллара США может рухнуть на треть в 2021 году. Об этом, как сообщает
РИА Новости, заявил экономист Стивен Роуч
.
Роуч, как сообщал «Рамблер», — бывший глава компании «Морган Стэнли Азия» (Morgan Stanley
Asia), а ныне — старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений.
«Крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время», — заявил он на днях.
Экономист объяснил, что валютный курс — это относительная цена, отражающая экономическое, финансовое, социальное и политическое состояние страны по сравнению с другими государствами.
Курс доллара на 72% определяется курсом валют главных торговых партнеров США — Китая, Европейского союза
, Мексики, Канады и Японии.
Роуч высказал мнение, что в 2021 году весьма вероятно их существенное укрепление. Усиление юаня неизбежно в результате переориентации Китая на внутреннее потребление из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, перспективы евро улучшились после создания антикризисного фонда для борьбы с последствиями пандемии, мексиканский песо и канадский доллар также существенно укрепятся.
По этой причине в 2021-м курс доллара может опуститься до минимумов 2011 года, которые сейчас превышает на 33%.