Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

«Крах доллара вполне возможен»

Артём Кульша
иещё 9
38 минут назад
Комментарии150
Курс доллара США может рухнуть на треть в 2021 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил экономист Стивен Роуч.
Роуч, как сообщал «Рамблер», — бывший глава компании «Морган Стэнли Азия» (Morgan Stanley Asia), а ныне — старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений.
«Крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время», — заявил он на днях.
Экономист объяснил, что валютный курс — это относительная цена, отражающая экономическое, финансовое, социальное и политическое состояние страны по сравнению с другими государствами.
Курс доллара на 72% определяется курсом валют главных торговых партнеров США — Китая, Европейского союза, Мексики, Канады и Японии.
Роуч высказал мнение, что в 2021 году весьма вероятно их существенное укрепление. Усиление юаня неизбежно в результате переориентации Китая на внутреннее потребление из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, перспективы евро улучшились после создания антикризисного фонда для борьбы с последствиями пандемии, мексиканский песо и канадский доллар также существенно укрепятся.
По этой причине в 2021-м курс доллара может опуститься до минимумов 2011 года, которые сейчас превышает на 33%.
Комментарии150
Экономика,Видео,Прогноз эксперта,Крах,Стивен Роуч,Морган Стэнли Банк,ЕС
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress