Курс доллара США может рухнуть на треть в 2021 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил экономист Стивен Роуч

Роуч, как сообщал «Рамблер», — бывший глава компании «Морган Стэнли Азия» ( Morgan Stanley Asia), а ныне — старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений.

«Крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время», — заявил он на днях.

Экономист объяснил, что валютный курс — это относительная цена, отражающая экономическое, финансовое, социальное и политическое состояние страны по сравнению с другими государствами.

Курс доллара на 72% определяется курсом валют главных торговых партнеров США — Китая, Европейского союза , Мексики, Канады и Японии.

Роуч высказал мнение, что в 2021 году весьма вероятно их существенное укрепление. Усиление юаня неизбежно в результате переориентации Китая на внутреннее потребление из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, перспективы евро улучшились после создания антикризисного фонда для борьбы с последствиями пандемии, мексиканский песо и канадский доллар также существенно укрепятся.