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Новак прокомментировал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» 

Rambler News Service и ещё 6 52 минуты назад
Новак высказался о санкциях против «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2» будут иметь негативное влияние на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса COVID-19, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
«Что касается "Северного потока — 2" и других вопросов, которые сохранились, к сожалению, протекционистские меры сохранились даже в период кризиса. Мы это видим по заявлениям, по тем проектам законов, которые разрабатываются, в том числе в Сенате США. На мой взгляд, это не совсем позитивно для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики, по развитию рыночных инструментов», — сказал Новак в ходе онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех».
Как сообщалось ранее, 4 июня сенаторы США Тед Круз, Джин Шагин, Рон Джонсон, Джон Баррассо и Том Коттон внесли на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предлагают распространить санкции на любые трубоукладочные работы в рамках проекта, работы по модернизации судов, а также на страхование работ и услуги по сертификации «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.
27 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также сообщил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому».
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Экономика , Александр Новак , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Джон Баррассо , Дональд Трамп , Газпром , Сенат США , Минфин
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