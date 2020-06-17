Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.61
$
69.90
78.31
78.50
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
40.69
+0.72 Золото
1718.31
+0.06 РТС
1247.50
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
17.06
1.1238
+0.0067
02.06
1.1170
14.06
05.06
22.05

В Германии предложили ввести санкции против США 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые пытаются помешать строительству газопровода «Северный поток-2».
Эрнст считает, что Германии пришло время ответить на вопрос, является ли она сателлитом США.
«Это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку — 2". Санкции — плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например штрафных пошлинах на американский СПГ", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными.
Свободная пресса: последние новости
Лукашенко заявил о драке между основными продавцами газа за Белоруссию Лукашенко заявил о драке между основными продавцами газа за Белоруссию Медведев: Самые передовые страны оказались не готовы к пандемии Медведев: Самые передовые страны оказались не готовы к пандемии Рублю повезет, если он сумеет удержаться ниже 80 за доллар к концу года Рублю повезет, если он сумеет удержаться ниже 80 за доллар к концу года
Экономика , Видео , Бундестаг , МИД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» начал демонтаж труб в направлении Украины
«Газпром» начал демонтаж труб в направлении Украины
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом
Газпром ударил по Польше
Газпром ударил по Польше
«Газпром» сделал заявление по газу для Польши
«Газпром» сделал заявление по газу для Польши
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Германия вступилась за Россию в споре с США
00:35
Германия вступилась за Россию в споре с США
Экономика Компании
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение