Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые пытаются помешать строительству газопровода «Северный поток-2».
Эрнст считает, что Германии пришло время ответить на вопрос, является ли она сателлитом США.
«Это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку — 2". Санкции — плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например штрафных пошлинах на американский СПГ", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными.